Бродячие собаки напали на ребенка в Калуге, СК возбудил уголовное дело

Стая собак напала на 9-летнего мальчика в Калуге Бродячие собаки напали на ребенка в Калуге, СК возбудил уголовное дело

Москва9 июл Вести.В Калуге выясняются обстоятельства нападения на 9-летнего мальчика стаи бродячих собак, сообщает областное СУ СК.

Информация о происшествии ранее появилась в социальных медиа. Уточнялось, что это произошло в частном секторе по улице Яновских.

Ребенку причинены телесные повреждения в области бедра говорится в публикации калужского Следкома в MAX

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи намерены установить детали ЧП и дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.