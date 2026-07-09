Москва9 июлВести.В Калуге выясняются обстоятельства нападения на 9-летнего мальчика стаи бродячих собак, сообщает областное СУ СК.
Информация о происшествии ранее появилась в социальных медиа. Уточнялось, что это произошло в частном секторе по улице Яновских.
Ребенку причинены телесные повреждения в области бедраговорится в публикации калужского Следкома в MAX
Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Следователи намерены установить детали ЧП и дать правовую оценку действиям ответственных должностных лиц.