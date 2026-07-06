СК: беспризорные собаки напали на маленького ребенка в Петропавловске-Камчатском

Устанавливаются обстоятельства нападения собак на ребенка в столице Камчатки СК: беспризорные собаки напали на маленького ребенка в Петропавловске-Камчатском

Москва6 июл Вести.Следователи устанавливают обстоятельства нападения беспризорных собак на малолетнего ребенка в микрорайоне Авача Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба СУ СК России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

Видеозапись с нападением была опубликована в социальных сетях.

По данному факту в СУ СК России по Камчатскому краю организовано проведение процессуальной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) написали в пресс-службе

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.