В городе Минеральные Воды Ставропольского края двоих несовершеннолетних атаковали бездомные собаки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.
Нападение животных произошло на улицах Дружбы и Островского.
На двоих детей 8 и 9 лет напали бездомные собаки, укусив за ногу и ухо. Пострадавшим потребовалась медицинская помощьсказано в сообщении ведомства в MAX
Подчеркивается, что угрозы жизни и здоровью детей нет.
Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Приняты меры к отлову безнадзорных животных.