В Ставропольском крае возбудили дело после нападения бездомных собак на детей

Москва1 июн Вести.В городе Минеральные Воды Ставропольского края двоих несовершеннолетних атаковали бездомные собаки. Возбуждено уголовное дело, сообщили в СК по региону.

Нападение животных произошло на улицах Дружбы и Островского.

На двоих детей 8 и 9 лет напали бездомные собаки, укусив за ногу и ухо. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь сказано в сообщении ведомства в MAX

Подчеркивается, что угрозы жизни и здоровью детей нет.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Приняты меры к отлову безнадзорных животных.