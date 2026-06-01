Москва1 июнВести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нападением бездомных собак на несовершеннолетних жителей Минеральных Вод. Об этом говорится в канале ведомства в MAX.
Ранее сообщалось, что на улицах Дружбы и Островского дети 8 и 9 лет были покусаны бездомными собаками. Им потребовалась медицинская помощь.
Поручение направлено руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну.
Дело возбуждено по статье о халатности.