Главе СК доложат о ходе дела о нападении бездомных собак на детей в Мин. Водах

Москва1 июн Вести.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нападением бездомных собак на несовершеннолетних жителей Минеральных Вод. Об этом говорится в канале ведомства в MAX.

Ранее сообщалось, что на улицах Дружбы и Островского дети 8 и 9 лет были покусаны бездомными собаками. Им потребовалась медицинская помощь.

Председателю СК России доложат о расследовании обстоятельств нападения безнадзорных собак на детей в Ставропольском крае написано в публикации

Поручение направлено руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну.

Дело возбуждено по статье о халатности.