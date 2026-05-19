В Самаре возбуждено дело после нападения безнадзорных собак на школьника

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на школьника. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Накануне в Советском районе на остановке общественного транспорта около торгового центра на подростка напали безнадзорные собаки. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

В рамках предварительного расследования будет дана оценка действиям/ бездействию лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.