Москва19 маяВести.В Самаре возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на школьника. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Накануне в Советском районе на остановке общественного транспорта около торгового центра на подростка напали безнадзорные собаки. Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, сейчас он находится на амбулаторном лечении.
Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)… Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX
В рамках предварительного расследования будет дана оценка действиям/ бездействию лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.