В Дмитрове заведено дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего

СК Подмосковья возбудил дело после нападения собаки на 9-летнего ребенка В Дмитрове заведено дело по факту нападения собаки на несовершеннолетнего

Москва4 июн Вести.В подмосковном городе Дмитрове возбуждено уголовное дело после того, как собака сорвалась с поводка хозяйки и напала на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Дело заведено по ч. 1 ст. 118 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Возбуждено уголовное дело по факту получения травм 9-летнего ребенка в результате укуса собаки написано в канале ведомства

Инцидент произошел 3 июня в СНТ "Кедр-1". Мальчик ехал по территории на велосипеде, и вблизи одного из домов на него напала собака, сорвавшаяся с поводка хозяйки 1992 г.р.

В результате у пострадавшего ребенка зафиксированы раны шеи, уха и плеча. Он госпитализирован, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.