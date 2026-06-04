Москва4 июнВести.В подмосковном городе Дмитрове возбуждено уголовное дело после того, как собака сорвалась с поводка хозяйки и напала на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.
Дело заведено по ч. 1 ст. 118 УК РФ – "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
Возбуждено уголовное дело по факту получения травм 9-летнего ребенка в результате укуса собакинаписано в канале ведомства
Инцидент произошел 3 июня в СНТ "Кедр-1". Мальчик ехал по территории на велосипеде, и вблизи одного из домов на него напала собака, сорвавшаяся с поводка хозяйки 1992 г.р.
В результате у пострадавшего ребенка зафиксированы раны шеи, уха и плеча. Он госпитализирован, в больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.