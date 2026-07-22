Москва22 июлВести.В городском округе Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм ребенком в результате нападения собаки, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Следователем следственного отдела по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм 7-летним ребенком в результате нападения собаки (ст. 118 УК РФ)отмечается в публикации
По данным следствия, 21 июля в деревне Дубцы Одинцовского городского округа к ребенку подбежала собака породы акита-ину, которую хозяин выгуливал без намордника. Собака набросилась на мальчика – он получил укушенную рану головы. Ребенок госпитализирован.
Как сообщили в СК, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств происшествия.
Ранее известная писательница Дарья Донцова сообщила о нападении собаки на ее 7-летнего внука в подмосковной деревне Дубцы.