В Подмосковье возбуждили уголовное дело о нападении собаки на внука Донцовой

"Хозяин стоял и улыбался": Донцова рассказала о нападении собаки на ее внука В Подмосковье возбуждили уголовное дело о нападении собаки на внука Донцовой

Москва22 июл Вести.В деревне Дубцы Одинцовского городского округа на семилетнего внука писательницы Дарьи Донцовой напала крупная собака. Ребенок получил травмы головы, но, к счастью, остался жив благодаря вмешательству прохожего.

Как рассказала сама Дарья Донцова в беседе с KP.RU, вечером ее внук Саша играл на улице недалеко от храма, когда мимо проходил мужчина с большой собакой.

И этот мужик спустил эту собаку, которая бросилась на Сашу. Собака схватила моего внука за голову. Сашу от ужаса парализовало, он даже кричать не мог. А мужик стоял, смотрел и улыбался поделилась писательница

По ее словам, ребенка спас другой мужчина, случайно оказавшийся рядом, — он отбил малыша и принес окровавленного внука домой. Родные незамедлительно вызвали скорую помощь.

Медики оперативно зашили раны на голове мальчика. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако ребенок находится в шоковом состоянии. Следователи уже выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело, ведется розыск владельца собаки.