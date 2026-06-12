"Я защищал сына": в столичном районе Свиблово волкособ напал на отца с ребенком Житель Свиблова получил укус ноги, защищая сына от соседского волкособа

Москва12 июн Вести.В районе Свиблово в Москве волкособ напал на мужчину с четырехлетним сыном. Отец защищал ребенка и получил укус ноги. Об этом сообщило издание KP.RU.

После нападения волкособа на мужчину с ребенком в столичном районе Свиблово (СВАО) жители целого подъезда требуют, чтобы владельцев обязали убрать животное из квартиры говорится в публикации

Инцидент произошел в многоэтажном доме на Лазоревом проезде вечером 8 июня. Москвич Станислав спустился с сыном на улицу, следом за ними шел сосед с крупным животным, похожим на волка. Хозяин не смог удержать пса – тот бросился на мужчину и укусил его за ногу. Кровь хлестала, пришлось вызвать скорую. По словам Станислава, хозяин не извинился и не предложил помощь, а просто увел пса гулять.

Пострадавший рассказал, что волкособ живет в их доме больше года. Он размером с алабая, с огромными клыками, не слушается хозяина и агрессивен.

После нападения Станислав написал заявление в полицию. Еще около десятка заявлений подали соседи с разных этажей – многие боятся опасного зверя, живущего рядом.

Жена хозяина волкособа утверждает, что это гибрид во втором поколении (не чистокровный волк), ему всего год и два месяца, а ребенок успел зайти в подъезд и не пострадал. По ее словам, муж признал вину, но "толпа требует жертв". Семья сама написала заявление на зачинщика травли. При этом владельцы животного, напавшего на человека, считают себя жертвами в данной ситуации.

Пострадавший Станислав извинений от них так и не дождался.

Проверкой ЧП занимался участковый. В итоге он заявил, что оснований для возбуждения уголовного дела нет – вред здоровью легкий. Материалы будут переданы в другие органы.

Местные жители намерены обратиться в прокуратуру, чтобы волкособа из убрали из их дома.