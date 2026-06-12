Москва12 июнВести.В районе Свиблово в Москве волкособ напал на мужчину с четырехлетним сыном. Отец защищал ребенка и получил укус ноги. Об этом сообщило издание KP.RU.
После нападения волкособа на мужчину с ребенком в столичном районе Свиблово (СВАО) жители целого подъезда требуют, чтобы владельцев обязали убрать животное из квартирыговорится в публикации
Инцидент произошел в многоэтажном доме на Лазоревом проезде вечером 8 июня. Москвич Станислав спустился с сыном на улицу, следом за ними шел сосед с крупным животным, похожим на волка. Хозяин не смог удержать пса – тот бросился на мужчину и укусил его за ногу. Кровь хлестала, пришлось вызвать скорую. По словам Станислава, хозяин не извинился и не предложил помощь, а просто увел пса гулять.
Пострадавший рассказал, что волкособ живет в их доме больше года. Он размером с алабая, с огромными клыками, не слушается хозяина и агрессивен.
После нападения Станислав написал заявление в полицию. Еще около десятка заявлений подали соседи с разных этажей – многие боятся опасного зверя, живущего рядом.
Жена хозяина волкособа утверждает, что это гибрид во втором поколении (не чистокровный волк), ему всего год и два месяца, а ребенок успел зайти в подъезд и не пострадал. По ее словам, муж признал вину, но "толпа требует жертв". Семья сама написала заявление на зачинщика травли. При этом владельцы животного, напавшего на человека, считают себя жертвами в данной ситуации.
Пострадавший Станислав извинений от них так и не дождался.
Проверкой ЧП занимался участковый. В итоге он заявил, что оснований для возбуждения уголовного дела нет – вред здоровью легкий. Материалы будут переданы в другие органы.
Местные жители намерены обратиться в прокуратуру, чтобы волкособа из убрали из их дома.