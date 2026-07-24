SHOT: дикая лиса напала на собаку и откусила палец ее хозяину в Подмосковье

SHOT: в Подмосковье агрессивная лиса напала на собаку и откусила палец человеку SHOT: дикая лиса напала на собаку и откусила палец ее хозяину в Подмосковье

Москва24 июл Вести.В Московской области агрессивная лиса напала на собаку и откусила часть пальца ее хозяину. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.

Уточняется, что инцидент произошел в Одинцовском районе. 49-летний мужчина гулял с собакой в лесу, внезапно на его питомца набросилась лиса.

Мужчина попытался защитить свою собаку, но, пока растаскивал животных, лишился части пальца — разъяренная лиса вцепилась ему в руку говорится в публикации

Дикий зверь откусил верхнюю фалангу безымянного пальца на правой руке. Мужчину быстро доставили в больницу, медики оказали ему необходимую помощь и назначили дальнейшее лечение.