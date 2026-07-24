Москва24 июлВести.В Московской области агрессивная лиса напала на собаку и откусила часть пальца ее хозяину. Об этом канал SHOT сообщает в MAX.
Уточняется, что инцидент произошел в Одинцовском районе. 49-летний мужчина гулял с собакой в лесу, внезапно на его питомца набросилась лиса.
Мужчина попытался защитить свою собаку, но, пока растаскивал животных, лишился части пальца — разъяренная лиса вцепилась ему в рукуговорится в публикации
Дикий зверь откусил верхнюю фалангу безымянного пальца на правой руке. Мужчину быстро доставили в больницу, медики оказали ему необходимую помощь и назначили дальнейшее лечение.