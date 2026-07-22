Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах нападения собаки на ребенка

Полицейские установили хозяина собаки, напавшей на внука Донцовой в Подмосковье Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах нападения собаки на ребенка

Москва22 июл Вести.Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения собаки на 7-летнего мальчика в деревне Дубцы Одинцовского городского округа Московской области, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.

В дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1972 года рождения о том, что его сына 2019 года рождения покусала собака.

Как предварительно установили полицейские, мальчик гулял в поле у дома в Дубцах, когда к нему подбежала собака породы акита-ину и напала. Ребенок получил укушенные раны, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Полицейскими хозяин домашнего питомца установлен, им оказался местный житель 1951 года рождения. Он выгуливал собаку без намордника отмечается в публикации

В полиции сообщили, что ребенок после лечения будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного вреда. После получения результатов действиям мужчины будет дана уголовно-правовая оценка.

Ранее известная писательница Дарья Донцова сообщила о нападении собаки на ее 7-летнего внука в подмосковной деревне Дубцы.