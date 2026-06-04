Полиция Дмитрова разбирается в нападении собаки на 9-летнего ребенка

В Подмосковье собака сорвалась с поводка и покусала 9-летнего ребенка Полиция Дмитрова разбирается в нападении собаки на 9-летнего ребенка

Москва4 июн Вести.В городском округе Дмитров в Подмосковье собака сорвалась с поводка хозяйки и напала на 9-летнего ребенка. Он получил ранения, о чем сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Инцидент произошел у одного из домов СНТ "Кедр-1". Ребенок гулял по территории, когда к нему подбежала собака, сорвавшаяся с поводка у девушки 1992 года рождения.

В результате происшествия у несовершеннолетнего диагностированы укушенные раны, ему оказалась необходимая медицинская помощь написано в канале полиции

Теперь потерпевший будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу. По ее итогам будет установлена степень причиненного ребенку вреда.