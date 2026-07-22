Дарья Донцова подаст в суд на хозяина собаки, напавшей на ее внука Дарья Донцова намерена судиться с хозяином собаки, покусавшей ее внука

Москва22 июл Вести.Писательница Дарья Донцова заявила, что подаст в суд на владельца собаки, которая напала на ее семилетнего внука в селе Дубцы Московской области. Об этом она рассказала агентству ТАСС.

По словам Донцовой, инцидент произошел в районе четырех-пяти часов вечера во вторник, 21 июля. Мальчик играл перед воротами дома, в котором он живет с мамой и старшей сестрой, когда внезапно появился мужчина с большой собакой. Пес бросился на ребенка и сильно его искусал. У Саши раны на лбу, голове и теле. К счастью, животное не добралось до шеи. Глаза тоже не пострадали.

Донцова рассказала, что жители Дубцов не единожды жаловались на владельца собаки, но реакции не было.

В настоящее время этим занимается отдел полиции "Успенское". После завершения следственных действий писательница намерена обратиться в суд.

После того, как пройдут все следственные действия, естественно, мы подадим в суд. Мирного пути для этого человека не будет цитирует Дарью Донцову агентство ТАСС

После инцидента мальчика госпитализировали в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ему зашили раны. Однако, по словам бабушки, он напуган и отказывается от еды.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 118 УК РФ. Ведется расследование.