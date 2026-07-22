Дарья Донцова рассказала, как прохожий спас ее внука от напавшей собаки

"Схватил Сашу и принес домой": Донцова рассказала, как прохожий спас ее внука Дарья Донцова рассказала, как прохожий спас ее внука от напавшей собаки

Москва22 июл Вести.Писательница Дарья Донцова рассказала, как случайный прохожий спас ее внука Сашу от нападения собаки. Она поделилась деталями произошедшего с корреспондентом ИС "Вести".

По ее словам, когда крупный пес бросился на мальчика, проходивший мимо мужчина отогнал животное.

Появился мужчина, вел большую собаку. Он ее спустил. Собака бросилась на Сашу. На наше счастье, мимо шел другой мужчина, который отогнал эту собаку, схватил Сашу и принес его домой рассказала писательница

Ребенка с травмами головы увезли в больницу.

Ранее сообщалось, что собака напала на семилетнего Сашу в деревне Дубцы Одинцовского городского округа. Донцова заявила, что хозяин пса не пытался помочь мальчику, а только стоял и улыбался.