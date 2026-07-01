Российский боец во время эвакуации из Константиновки спас собаку жителя города

Российский боец спас собаку жителя Константиновки во время эвакуации Российский боец во время эвакуации из Константиновки спас собаку жителя города

Москва1 июл Вести.Российский военнослужащий 1-го мотострелкового батальона 4-й бригады Южной группировки спас собаку мирного жителя во время эвакуации из Константиновки (ДНР). Об этом ИС "Вести" рассказали местные жители.

Во время эвакуации гражданских из Константиновки необходимо было преодолеть дорогу на вездеходах и квадроциклах. Одна из собак отстала от своего хозяина, и бойцы, когда позволила обстановка, вернулись за ней.

Золотые парни… Обцеловал бы. Он мою собаку спас сказал владелец питомца

Ранее эвакуированные из Константиновки мирные жители рассказали, как пережили удар ВСУ по храму Иова Почаевского, в котором они прятались от боевиков.