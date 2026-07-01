Москва1 июлВести.Российский военнослужащий 1-го мотострелкового батальона 4-й бригады Южной группировки спас собаку мирного жителя во время эвакуации из Константиновки (ДНР). Об этом ИС "Вести" рассказали местные жители.
Во время эвакуации гражданских из Константиновки необходимо было преодолеть дорогу на вездеходах и квадроциклах. Одна из собак отстала от своего хозяина, и бойцы, когда позволила обстановка, вернулись за ней.
Золотые парни… Обцеловал бы. Он мою собаку спассказал владелец питомца
Ранее эвакуированные из Константиновки мирные жители рассказали, как пережили удар ВСУ по храму Иова Почаевского, в котором они прятались от боевиков.