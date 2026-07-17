Москва17 июл Вести.Российские военные помогли мирному населению покинуть опасную зону в Константиновке. Спасенные жители отметили высокий профессионализм и гуманизм, проявленный бойцами в ходе эвакуации. Об этом рассказала ИС "Вести" одна из спасенных жительниц населенного пункта.

По ее словам, солдаты буквально "на руках" переносили людей в безопасное место.

Высокий профессионализм у русских солдат и офицеров. А еще больше - их гуманизм... Один из них все время улыбался. Я ему тогда сказала: "Какая красивая у вас улыбка. Глядя на вас, мне тоже хочется улыбаться. И еще больше хочется жить". И он мне сказал: "А так и будет!". Мы все благодарны российским солдатам и офицерам, всему российскому народу за то, что мы сидим за столом, пьем чай, общаемся. Мы находимся в безопасности. Эту благодарность словами не выразить. Сколько будем жить, столько будем благодарить и столько же будем помнить и говорить об этом поделилась женщина

Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку в ДНР. Зачистка проходила с использованием тактики "клещей", которая вызвала панику в рядах ВСУ. Российским военным, принимавшим участие в этой военной операции, вручат награды.