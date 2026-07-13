Москва13 июл Вести.Российским военным, принимавшим участие в освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике, вручат награды. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Глава региона рассказал, что освобождение населенного пункта проходило в тяжелых условиях для военных ВС РФ: противник оборудовал укрепленные опорные пункты практически в каждом подвале, также было обнаружено большое количество пунктов запуска беспилотников.

В непростых условиях проходило освобождение данного населенного пункта, но наши бойцы справились... Награда за освобождение Константиновки будет вручаться непосредственно всем тем, кто принял личное непосредственное участие в освобождении данного населенного пункта. Ну, все в рамках прозрачности и справедливости, как и с ранее учрежденными наградами Донецкой Народной Республики сказал Пушилин

О полном освобождении Константиновки российскими военными 3 июля сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что глава государства Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск, где заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.