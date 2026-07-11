Пушилин: в освобожденной Константиновке остается много тел боевиков ВСУ

Пушилин заявил, что в Константиновке осталось много тел боевиков ВСУ Пушилин: в освобожденной Константиновке остается много тел боевиков ВСУ

Москва11 июл Вести.В освобожденной ВС РФ Константиновке в Донецкой Народной Республике остается много тел украинских боевиков, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

О полном освобождении Константиновки 3 июля президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как сообщали в силовых структурах РФ, ВСУ бросили в населенном пункте до нескольких сотен тел погибших сослуживцев.

В комментарии РИА Новости Пушилин отметил, что количество тел украинских боевиков будет расти, поскольку российские силы еще не завершили обследование территории.

Точного количества нет. Их достаточно много сказал Пушилин

5 июля в Минобороны РФ сообщили об отказе Украины от предложения России по выдаче тел погибших военнослужащих украинской армии, находящихся Константиновке. По словам Пушилина, киевский режим не стал забирать тела собственных солдат, чтобы избежать выплат.

После взятия Константиновки армия России получила возможность взять в окружение всю Краматорско-Славянскую агломерацию, сообщил ИС "Вести" общественный деятель и политолог Эдуард Басурин.