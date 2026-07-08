Москва8 июл Вести.Российские военные продолжают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских боевиков, которые не успели покинуть город и спрятались, рассказал редактор отдела журнала "МТО ВС РФ" Борис Джерелиевский в интервью ИС "Вести".

Это рабочий момент, достаточно большой город Константиновка, промышленный город, там немало подземных коммуникаций, немало подвалов, складских помещений, развалин теперь, в которых можно укрыться. Отхода организованного из города практически не было. То есть боевики, которые составляли гарнизон либо погибли, либо остались в городе. Кто-то, может быть, пытается покинуть город. Кто-то пытается оказывать сопротивление, кто-то просто прячется. Я думаю, что работа по зачистке города будет продолжаться еще некоторое время, скорее всего отметил эксперт

Он подчеркнул, что Константиновка станет плацдармом для дальнейшего наступления российской армии на Славянско-Краматорскую агломерацию. Константиновка – важный логический узел, признание потери которого станет "смертельным" для главы киевского режима Владимира Зеленского, добавил Джерелиевский.

Для него это колоссальный урон, и, естественно, он будет до последнего отпираться, отказываться, а потом просто перестанет об этом говорить. Я думаю, в ближайшие две-три недели он будет постоянно утверждать, что Константиновка еще держится, что Константиновка в руках ВСУ. А потом просто эта тема исчезнет из его реприз сказал он

О полном освобождении Константиновки 3 июля 2026 года президенту России Владимиру Путину доложил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. При этом в ходе отступления подразделения ВСУ бросили до нескольких сотен тел своих погибших сослуживцев, а от предложения Москвы забрать их Киев отказался.