Жители Константиновки рассказали, как выживали под ударами ВСУ Жители Константиновки рассказали, как выживали под украинскими обстрелами

Москва15 июл Вести.Жители освобожденной Константиновки в ДНР рассказали в интервью ИС "Вести", что, пока ВС РФ вели бои за город, а ВСУ постоянно подвергали его обстрелам, им приходилось самостоятельно решать проблемы с продовольствием, покидая дома и рискую попасть под украинский огонь.

Эвакуация гражданского населения из Константиновки началась с момента, когда российские подразделения закрепились на окраинах города, и продолжается до сих пор. Местная жительница Раиса рассказала, как, пытаясь пешком самостоятельно покинуть зону обстрела, встретила российских бойцов.

Я уже не могла идти, и один из российских солдат схватил меня, поднял меня на руки, как ребенка. Я просила и говорила: "Вы же все в обмундировании, тяжело идти… еще и меня нести". Он говорит: "Мы должны до определенного места вас доставить. Вы идете медленно, поэтому я вас донесу на руках" вспоминает женщина

Месяцами остававшиеся в городе жители старались выжить. Когда еда и вода заканчивались, людям приходилось выходить на улицу и искать продовольствие в других домах, рискуя попасть под очередной обстрел ВСУ.

Интенсивность была жуткая, никакого перерыва. И днем, и ночью. Страшно, конечно. Дом подпрыгивал от всех вот этих взрывов, и с каждым прилетом все больше рушился. Находится там, конечно, было очень страшно, очень сложно рассказала жительница Константиновки Ольга

По мере продвижения российских войск в городе боевики ВСУ обстреливали его районы и уничтожали всю инфраструктуру.

Как вспоминает жительница Константиновки Светлана, некоторые уже мысленно прощались с родными.

Вот садишься и просто пишешь письмо, обращение ко всем своим родным. Что вот, в случае чего, я просто вам пишу… Там есть такая строка: "Если вдруг не успею". Написала и рядом живущим говорю, чтобы передали письмо моим детям сказала она

Об освобождении Константиновки начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину 3 июля. Российский лидер отметил, что переход Константиновки под контроль сил РФ имеет важное стратегическое значение.