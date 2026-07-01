Эвакуированные жители Константиновки рассказали, что им пришлось пережить Эвакуированные жители Константиновки рассказали, как пережили удар ВСУ по храму

Москва1 июл Вести.Эвакуированные из города Константиновка в ДНР мирные жители рассказали ИС "Вести", как пережили удар ВСУ по храму Иова Почаевского, в котором они прятались от боевиков киевского режима.

Уточняется, что 13 местных жителей перебрались в храм из разрушенных подвалов домов. Украинские боевики увидели, что люди выходят из укрытий и ударили по обители. Горожанам пришлось уйти в соседнюю постройку, но противник поджег и ее.

Сверху наставили мин на треногах прямо вокруг храма возле ступенек. Ребята их разминировали тоже таким же дистанционным образом рассказала жительница Константиновки Наталья Яковлева

По словам другого местного жителя, Анатолия Крупко, во время эвакуации было страшно.

Когда вышли из церкви – пройти путь, это самое страшное. Но ребята вели нас под дронами, по рации, чтобы нигде не попали на мину добавил он

Также жительница Константиновки Валентина заявила, что боевики ВСУ считают гражданских, оставшихся в городе, "москалями недобитыми".

Им [боевикам ВСУ], по-моему, даже гражданские веселее. У меня такое ощущение складывалось, что где-то сидит какой-нибудь и просто как типа компьютерная игра: завалил – не завалил сказала она

Ранее командир штурмовой роты с позывным Снегирь заявил, что российские штурмовые подразделения ускорили продвижение в Константиновке.