Российские штурмовики стремительно продвигаются в Константиновке Командир Снегирь: штурмовики стали быстрее продвигаться в Константиновке

Москва30 июн Вести.Российские штурмовые подразделения ускорили продвижение в Константиновке в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал командир штурмовой роты 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Снегирь, передает Минобороны РФ.

По его словам, военнослужащие заранее прошли подготовку к ведению боевых действий в городской застройке. Он подчеркнул, что поддержку штурмовых групп постоянно обеспечивают беспилотники.

Мы уже подбираем время для ведения штурмовой деятельности и идем быстрее. Прямо гораздо быстрее. И поддержка штурмовой группы с воздуха осуществляется регулярно отметил командир

Он добавил, что военнослужащие продвигаются с ловкостью.

Кроме того, указал Снегирь, с помощью коптеров осуществляется доставка необходимой провизии: боеприпасов, медикаментов, еды и воды.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что российские артиллеристы уничтожили украинских боевиков, которые пытались вырваться из Константиновки.