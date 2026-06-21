ВС РФ вывели из Константиновки шесть человек

Первых жителей эвакуировали из Константиновки ВС РФ вывели из Константиновки шесть человек

Москва21 июн Вести.Российские военнослужащие 4-й бригады "Южной" группировки войск эвакуировали первую группу мирных жителей из Константиновки. Об этом сообщает ТАСС.

Всего из города вывели шесть человек. 72-летняя Алла Плюшко рассказала, что российские военные сопровождали жителей во время выхода из населенного пункта.

Мы боялись, что дроны [украинские] будут, но пробежали поделилась она

По словам пенсионерки, российские бойцы встретили мирных жителей в парикмахерской и сообщили, что теперь они находятся под их защитой.

Плюшко также рассказала, что оставшиеся в городе жители испытывали трудности с продовольствием и водой.

Выходили, искали себе еду. И по воду ходили. Далеко, там, где стреляют отметила она

Другой житель города, Максим Плюшко, сообщил, что эвакуация продолжается. По его словам, вслед за первой группой из Константиновки выводят еще десять человек.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили в Константиновке от Вооруженных сил Украины 104 здания. Противник потерял за сутки до 85 боевиков.