Москва21 июнВести.Российские военнослужащие 4-й бригады "Южной" группировки войск эвакуировали первую группу мирных жителей из Константиновки. Об этом сообщает ТАСС.
Всего из города вывели шесть человек. 72-летняя Алла Плюшко рассказала, что российские военные сопровождали жителей во время выхода из населенного пункта.
Мы боялись, что дроны [украинские] будут, но пробежалиподелилась она
По словам пенсионерки, российские бойцы встретили мирных жителей в парикмахерской и сообщили, что теперь они находятся под их защитой.
Плюшко также рассказала, что оставшиеся в городе жители испытывали трудности с продовольствием и водой.
Выходили, искали себе еду. И по воду ходили. Далеко, там, где стреляютотметила она
Другой житель города, Максим Плюшко, сообщил, что эвакуация продолжается. По его словам, вслед за первой группой из Константиновки выводят еще десять человек.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие освободили в Константиновке от Вооруженных сил Украины 104 здания. Противник потерял за сутки до 85 боевиков.