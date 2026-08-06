Минобороны сообщило об эвакуации 2 мирных жителей из Константиновки Минобороны: двух мирных жителей эвакуировали из Константиновки

Москва6 авг Вести.Военнослужащие второго мотострелкового батальона 72-й мотострелковой бригады третьего армейского корпуса "Южной" группировки войск эвакуировали двух мирных жителей из населенного пункта Константиновка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, эвакуированных вывели в тыловой район, где им оказали первую медицинскую помощь, обеспечили горячим питанием и разместили в безопасном месте.

Одна из эвакуированных жительниц, Лидия Деркач, заявила, что ее дом был уничтожен при атаке беспилотников, после чего она вместе с другим местным жителем около двух месяцев скрывалась в подвале.

Мы были там, пока не сожгли наш дом, пятнадцать украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла, мы чудом остались живы, после этого мы два месяца прожили в подвале рассказала жительница Константиновки

В Минобороны отметили, что жизни и здоровью спасенных ничего не угрожает, они подали документы для получения российского гражданства.

Ранее оператор БПЛА с позывным Беча сообщил ИС "Вести", что на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике противник стал применять часть дронов-камикадзе для атак на мирных жителей.