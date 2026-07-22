Боец "Южной" группировки – об эвакуации людей из Константиновки Боец "Южной" группировки считает важным делом эвакуацию людей из Константиновки

Москва22 июл Вести.Мотострелки "Южной" группировки войск эвакуировали жителей Константиновки под обстрелами украинских беспилотников. Несколько километров они шли пешком по лесопосадкам, а открытые участки преодолевали перебежками. Об этом рассказал ИС "Вести" командир штурмового отделения 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады с позывным Сват.

До спасательной операции люди месяцами скрывались в подвалах. На верхних этажах здания боевики ВСУ отстреливались, пытаясь остановить наступление наших штурмовых отрядов.

Сейчас их ведут тайными тропами, чтобы украинские ударные дроны не засекли. Старики, женщины и дети - мирные жители Константиновки для боевиков ВСУ являются приоритетной целью.

В точке сбора их встречают мобильные группы, после чего людей вывозят в безопасный район в кузове боевой машины. Среди эвакуированных - 15-летний Илья, его бабушка и еще двое пенсионеров.

Провели 10 минут на борту машины, конечно, они как родные. Тем более, успокаивает, что ты сделал такое важное дело, что вывез гражданских людей. Больше всего я за них переживал, когда мы ехали рассказал военнослужащий с позывным Сват

У Свата самого трое детей, растет и внучка. Поэтому, как только появилась возможность, пришел с подарками к спасенной семье.