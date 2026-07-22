Москва22 июлВести.Мотострелки "Южной" группировки войск эвакуировали жителей Константиновки под обстрелами украинских беспилотников. Несколько километров они шли пешком по лесопосадкам, а открытые участки преодолевали перебежками. Об этом рассказал ИС "Вести" командир штурмового отделения 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады с позывным Сват.
До спасательной операции люди месяцами скрывались в подвалах. На верхних этажах здания боевики ВСУ отстреливались, пытаясь остановить наступление наших штурмовых отрядов.
Сейчас их ведут тайными тропами, чтобы украинские ударные дроны не засекли. Старики, женщины и дети - мирные жители Константиновки для боевиков ВСУ являются приоритетной целью.
В точке сбора их встречают мобильные группы, после чего людей вывозят в безопасный район в кузове боевой машины. Среди эвакуированных - 15-летний Илья, его бабушка и еще двое пенсионеров.
Провели 10 минут на борту машины, конечно, они как родные. Тем более, успокаивает, что ты сделал такое важное дело, что вывез гражданских людей. Больше всего я за них переживал, когда мы ехалирассказал военнослужащий с позывным Сват
У Свата самого трое детей, растет и внучка. Поэтому, как только появилась возможность, пришел с подарками к спасенной семье.