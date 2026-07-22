Боец "Юга" Камаз рассказал, как дрон ВСУ атаковал гражданских во время эвакуации

Боец "Юга" рассказал, как дрон ВСУ атаковал гражданских во время эвакуации Боец "Юга" Камаз рассказал, как дрон ВСУ атаковал гражданских во время эвакуации

Москва22 июл Вести.Во время эвакуации из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) группа мирных жителей на открытой местности попала в поле зрения оператора дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал их. О случившемся ИС "Вести" рассказал командир штурмового взвода 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Камаз.

Они увидели именно гражданских, потому что они были единственные на тропе открытой. И, резко спикировав, ударили по ним сообщил Камаз

3 июля российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией Донецкой Народной Республики.

Ранее одна из спасенных жительниц Константиновки рассказала ИС "Вести", как российские военные помогали мирному населению покидать опасную зону города, отметив высокий профессионализм и гуманизм, проявленный бойцами в ходе эвакуации.