Москва22 июлВести.Во время эвакуации из Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) группа мирных жителей на открытой местности попала в поле зрения оператора дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), который атаковал их. О случившемся ИС "Вести" рассказал командир штурмового взвода 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады "Южной" группировки войск с позывным Камаз.
Они увидели именно гражданских, потому что они были единственные на тропе открытой. И, резко спикировав, ударили по нимсообщил Камаз
3 июля российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину. Глава государства назвал это событие ключом к контролю над всей территорией Донецкой Народной Республики.
Ранее одна из спасенных жительниц Константиновки рассказала ИС "Вести", как российские военные помогали мирному населению покидать опасную зону города, отметив высокий профессионализм и гуманизм, проявленный бойцами в ходе эвакуации.