Боец Алтай: операторы дронов перерезали пути снабжения боевиков в Константиновке Боец Алтай: не даем ВСУ обеспечивать снабжение боевиков в Константиновке

Москва2 июл Вести.Операторы ударных дронов российской группировки войск "Юг" уничтожают дроны-доставщики Вооруженных сил Украины (ВСУ), пресекая снабжение боевиков в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), заявил оператор БПЛА с позывным Алтай в интервью ТАСС.

Российские дроны постоянно наносят удары по дороге Дружковка – Константиновка, которая является важным логистическим маршрутом ВСУ, отметил Алтай.

Противник очень активно использует для своей логистики поставки провизии и боекомплекта в Константиновку, комплексы НРТК, использует тяжелые дроны "Баба-Яга". Все это мы выявляем и уничтожаем. Пехота противника остается без подвоза приводит ТАСС слова Алтая

В Минобороны сообщили, что российские артиллеристы уничтожили украинских боевиков, пытавшихся с боем прорваться из Константиновки.

Между тем попавший в плен военнослужащий полка ВСУ "Скала" Вадим Кимаковский заявил, что украинское командование не до конца представляло обстановку в Константиновке и не знало, что многие объекты уже находятся под контролем российских бойцов.