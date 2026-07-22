Москва22 июлВести.Под обстрелами украинских БПЛА мотострелки группировки войск "Южная" эвакуировали жителей из населенного пункта Константиновка. Об этом рассказал ИС "Вести" командир штурмового взвода 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады с позывным Камаз.
До спасательной операции люди месяцами скрывались в подвалах. Удары дронами применялись против всех категорий гражданских лиц, указал он.
Мы выводили гражданских, можно было отработать по нам, но отрабатывают конкретно пожилых людей независимо от возраста: то ли ребёнок, то ли бабушкасказал Камаз
Группа мирных жителей попала в поле зрения оператора беспилотников ВСУ во время эвакуации из Константиновки.