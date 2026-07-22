Штурмовик Камаз: в Константиновке ВСУ применяли БПЛА по людям разных возрастов

"Ребенок и бабушка": в "Юге" рассказали о целях ВСУ в Константиновке Штурмовик Камаз: в Константиновке ВСУ применяли БПЛА по людям разных возрастов

Москва22 июл Вести.Под обстрелами украинских БПЛА мотострелки группировки войск "Южная" эвакуировали жителей из населенного пункта Константиновка. Об этом рассказал ИС "Вести" командир штурмового взвода 1194-го полка 4-й мотострелковой бригады с позывным Камаз.

До спасательной операции люди месяцами скрывались в подвалах. Удары дронами применялись против всех категорий гражданских лиц, указал он.

Мы выводили гражданских, можно было отработать по нам, но отрабатывают конкретно пожилых людей независимо от возраста: то ли ребёнок, то ли бабушка сказал Камаз

Группа мирных жителей попала в поле зрения оператора беспилотников ВСУ во время эвакуации из Константиновки.