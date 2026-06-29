ВС России зачищают в Константиновку от попавших в окружение украинских боевиков Комбат Задон: окруженные в Константиновке боевики ВСУ дезорганизованы

Москва29 июн Вести.Остатки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке лишились централизованного управления и распались на отдельные группы, укрывающиеся в подвалах.

Об этом ТАСС сообщил командир 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й бригады "Южной" группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Задон.

Сейчас они (украинские боевики – прим. ред.) из себя представляют разрозненные группы, остатки. Все, что пытается зайти, уничтожается на подходе. Да и желания как такового зайти уже нет у них сказал Задон

Комбат, который руководит штурмовыми операциями в городе, подчеркнул, что остатки группировки украинских войск безуспешно пытаются противостоять наступлению российских подразделений.

В городе остались просто разрозненные банды, которые прячутся в подвалах где-то в домах, потому что город большой на самом деле, Константиновка. Происходит уже кропотливая работа по зачистке города добавил собеседник агентства

По словам Задона, к настоящему времени силы ВСУ в Константиновке попали в окружение.

28 июня президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил, что подразделения группировки войск "Юг" контролируют 96% территории Константиновки и продолжают активное продвижение.