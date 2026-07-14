Москва14 июл Вести.Российский боец, эвакуировавший на мотоцикле 10-летнюю девочку из Константиновки, отбил ногой летевший на них украинский беспилотник, рассказал один из участников спасательной операции, командир штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка группировки "Юг" Артур Бекбасаров.

По его словам, которые приводит ТАСС, он с двумя военнослужащими поехал эвакуировать 10-летнюю Софу, которую российские бойцы нашли в одном из подвалов домов в Константиновке. Девочка была там одна, ее мама умерла, папу она не помнила, бабушка и дедушка погибли от ран, полученных в результате попадания в их дом украинского БПЛА.

При выезде, да, атаковал дрон, но он не задел никого, слава богу. Я первый ехал, получается, я успел упасть на бок. Все, надо мной прям пролетало, а сзади уже пыль после мотоцикла. А товарищ его ногой отбил рассказал Бекбасаров

Бойцы "Юга" на протяжении практически месяца помогали девочке - привозили продукты, дарили подарки и охраняли место, где она жила. При появившейся возможности ребенка перевезли в безопасное место.