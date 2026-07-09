Москва9 июл Вести.Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль оказание помощи десятилетней девочке Софии, которую российские военнослужащие обнаружили в подвале при освобождении Константиновки. Об этом омбудсмен сообщила в мессенджере MAX.

По словам Львовой-Беловой, ребёнок находился в укрытии совершенно один. Девочка рассказала, что её мать умерла, отца она не помнит, а бабушка и дедушка погибли от полученных ран после того, как в их дом попал украинский беспилотник.

Омбудсмен уточнила, что Софии предоставят психологическую и медицинскую помощь, а также организуют поиск её родственников. Львова-Белова выразила благодарность бойцам Южной группировки войск, которые почти месяц заботились о ребёнке на передовой, а затем эвакуировали в безопасное место. Ранее об успешной эвакуации оставшейся без родителей девочки сообщали в Министерстве обороны РФ.