Москва3 июл Вести.Защита детей остается безусловным приоритетом работы партии "Единая Россия". Об этом РИА Новости заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Поводом стало исполнительное производство о взыскании по долгу другого человека, ошибочно возбужденное в отношении десятилетней девочки из Омска. По словам омбудсмена, ситуация находится на особом контроле.

Любые сбои в государственных информационных системах, затрагивающие ребенка, должны устраняться сразу. Такие случаи требуют не только оперативного реагирования, но и устранения причин, допускающих повторение ошибок подчеркнула Львова-Белова

Она также отметила, что все обстоятельства произошедшего должны быть проверены, а причины подобных ошибок – устранены, чтобы исключить повторение таких случаев в будущем.

Президент РФ Владимир Путин 1 июня продлил срок полномочий Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена еще на пять лет.