Москва17 авг Вести.В интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова рассказала о своем главном жизненном принципе.

В своих проектах она старается работать на конкретный результат.

Мой главный жизненный принцип: делай, что должен, и будь, что будет. И на самом деле каждый мой проект – он не про процесс. Он про конкретных людей и конкретные изменения. Когда ты видишь эту человеческую боль, и ты внутренне понимаешь, как должно быть. И вот постепенно, поэтапно, маленькими шагами ты идешь к решению проблемы