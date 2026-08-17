Москва17 авг Вести.Семьи участников специальной военной операции (СВО) – отдельный пакет мер поддержки, которые должны быть оказаны качественно и своевременно. Об этом в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Мария Львова-Белова.

То, что касается семей участников специальной военной операции – это отдельный пакет мер поддержки, и они должны быть оказаны очень качественно и своевременно. Потому что я всегда, когда встречаюсь с этими семьями, я говорю о том, что вы отдали самое дорогое: своих мужей, своих отцов на защиту Родины. И наша задача – чтобы здесь, в тылу, вы эту заботу и защиту получали. Поддержка многодетных семей. Здесь огромное количество мер: и региональных, и федеральных, и бесплатные проезды, и форма, и льготы налоговые. … Но важно говорить о тех мерах, которые не работают, и как сделать так, чтобы улучшить то, что сейчас есть, потому что я не хочу говорить о том, что все прекрасно и там в настоящий момент у нас совершенно безоблачно, нам есть к чему стремиться отметила Львова-Белова

По ее словам, важно, чтобы те меры поддержки, которые внедрялись в высоких кабинетах, были синхронизированы с реальной жизнью.

И вот это должно быть вне зависимости от места проживания семьи последовательно выстроено, что я понимаю, каким образом государство обо мне заботится и что моя семья нужна государству. И, я надеюсь, что моя сейчас близость с "Единой Россией" позволит нам вот эту бесшовность … выстроить, когда семья получает помощь своевременно, комплексно и с уважением заключила она

Также в интервью Мария Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей с детьми.