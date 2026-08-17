Москва17 авг Вести.Поддержка инициативы по преодолению сиротства со стороны российского лидера Владимира Путина оказалась радостным событием в работе для уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка, лидера предвыборного списка "Единой России" М.А. Львовой-Беловой. Об этом она рассказала в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Это позволило расширенно заняться проблемой сиротства в стране.

Президент поддержал идею инспекции профилактики социального сиротства по всей стране. Потому что я к нему пришла с этой идеей, говорю: "Владимир Владимирович, давайте всю страну проедем и разберемся, с чем связано, почему у нас при живых родителях дети находятся в детских домах. Что сделать такого, чтобы этого не происходило?" И когда президент дал полный карт-бланш, когда я поняла, что теперь все органы региональной власти будут содействовать этой задаче и что я могу дальше это все делать – это было тогда счастливым моментом поделилась она

В рамках программы специалисты посещали детские дома и приюты.

Разбирали конкретные судьбы, истории, помогали, восстанавливали родителей в родительских правах, выстраивали новую систему поддержки семей, которым непросто, чтобы не допускать сиротства. И вот это, наверное, был самый счастливый год в моей работе подытожила Львова-Белова

Ранее сообщалось, что вдовы и вдовцы погибших участников СВО из числа детей-сирот или оставшихся без попечения родителей могут получить право на жилье вне очереди.