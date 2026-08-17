Львова-Белова рассказала, как проходит ее рабочий день Мария Львова-Белова рассказала, как проходит ее рабочий день

Москва17 авг Вести.Работа уполномоченного при президенте по правам ребенка предполагает очень много командировок. Об этом говорится в интервью уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидера предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львовой-Беловой генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Львова-Белова рассказала, что ее рабочий день начинается с оценки ситуации, приема жалоб, заявлений и обращений.

Каждое обращение, оно не просто про конкретную семью, а оно про проблематику, которую можно из большого количества обращений выявить и постараться решить. А у меня очень много командировок. Я практически не нахожусь в кабинете отметила она

По ее словам, только при личном общении с семьями можно действительно углубиться в проблему.

Каждый день не похож один на другой. Он очень разноплановый, разнозначный. И тебе просто очень важно в конце дня понять, что я реально сделала, какой конкретно семье помогла, что получилось изменить там на федеральном, на региональном уровне, вот для конкретного региона добавила она

Ранее Львова-Белова раскрыла свой главный жизненный принцип.