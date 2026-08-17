Львова-Белова рассказала о самом трудном моменте в работе Львова-Белова: самым трудным в работе было погружение в судьбы детей ЛНР и ДНР

Москва17 авг Вести.В интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" М.А. Львова-Белова заявила, что самым трудным моментом в ее работе было погружение в судьбы детей из Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

Она рассказала, что в начале специальной военной операции (СВО) ей поручили заниматься детьми из детских домов ЛНР и ДНР, искать для них семьи, готовые их принять.

На тот момент у нас уже было много обращений от россиян, которые хотели принять этих детей. И вот этот момент для меня, знаете, был таким вызовом. И было очень страшно, потому что ты начинаешь погружаться в судьбы этих детей, которые сидели в подвалах с 2014 года, которые не имели нормальной медицинской помощи, которые не получали достойное образование, которые элементарных вообще базовых вещей не имели. И вот твоя задача была сейчас заняться каждым этим ребенком, найти действительно тех родителей, которые для них будут любящими, которые смогут дать им все то, чего у них раньше не было. И вот этот процесс работы по этому направлению – это был очень сложный период времени поделилась Львова-Белова

Ранее Мария Львова-Белова сообщила о воссоединении пятерых детей со своими семьями: один ребенок приехал в Россию, еще четверо направились к близким на Украину и в Германию.