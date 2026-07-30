Львова-Белова: один ребенок вернулся в РФ, четверо отправятся на Украину и в ФРГ

Львова-Белова сообщила о воссоединении пяти детей с родственниками Львова-Белова: один ребенок вернулся в РФ, четверо отправятся на Украину и в ФРГ

Москва30 июл Вести.Пятеро детей возвращаются к своим родственникам в рамках работы по воссоединению семей: один ребенок приехал в Россию к матери, еще четверо направятся к близким на Украину и в Германию. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Омбудсмен рассказала, что в Россию к матери вернулся пятилетний мальчик, который жил с отцом на Украине. Девятилетняя девочка, гостившая у бабушки в России с 2023 года, поедет с мамой в Германию.

Мальчик вернулся в Россию к маме. Четыре ребенка воссоединяются с близкими на Украине и в третьих странах написала Львова-Белова в своем канале в мессенджере MAX

Омбудсмен напомнила, что работа по воссоединению семей ведется по поручению президента России Владимира Путина на основании обращений родителей или близких родственников с обязательным учетом интересов детей.

Ранее Львова-Белова подчеркивала, что воссоединению детей с семьями мешают налеты украинских беспилотников. Она отмечала, что рисковать нельзя ни в коем случае.