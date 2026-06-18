Регулярные налеты БПЛА ВСУ препятствуют воссоединению детей с семьями на Украине Львова-Белова: воссоединению детей с семьями на Украине препятствуют налеты БПЛА

Москва18 июн Вести.Регулярные налеты беспилотников ВСУ на российские регионы не позволяют провести акцию по воссоединению детей с семьями на Украине. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает ТАСС.

Омбудсмен отметила, что из-за атак украинских БПЛА пока нет возможности провести акцию по воссоединению с семьями на Украине четверых детей, на которых готовы все документы.

У нас готовы данные по возвращению на Украину для воссоединения со своими близкими на четверых детей, но, к сожалению, в связи с наблюдением за поведением с дронами - это сейчас небезопасно. Акция планируется на последний день июня, но сейчас мы не понимаем, сколько времени это еще занимает, потому что, к сожалению, мы сейчас это сделать не можем, не рискуем детьми сказала Львова-Белова

Она добавила, что надеется на стабилизацию ситуации, после чего дети смогут воссоединится со своими близкими на Украине.

По ее словам, в России возвращение детей пока в ближайшее время не ожидается.

Ранее омбудсмен сообщила информационной службе "Вести", что посредником в вопросе воссоединения детей с семьями на Украине стала первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп.