Лантратова: ВСУ избрали тактику ежедневных атак на мирных жителей Лантратова: ВСУ целенаправленно наносят удары по детям

Москва22 июл Вести.Вооруженными силами Украины (ВСУ) избрана тактика нанесения каждодневных ударов по мирным жителям, в том числе детям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с ТАСС.

Посмотрите тактику, которую избрали с той стороны, это каждодневные атаки просто на мирных жителей, на детские площадки, на автобусы с детьми сказала она

Лантратова привела в пример атаку ВСУ на автобус детьми, которые ехали из Белоруссии на отдых в Геленджик.

По ним [по детям] целенаправленно бьют отметила омбудсмен

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых в Геленджик.

До этого Лантратова рассказала, что украинские боевики используют мирных жителей и детей Донбасса как живой щит, отступая со своих позиций.