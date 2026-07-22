Москва22 июлВести.Вооруженными силами Украины (ВСУ) избрана тактика нанесения каждодневных ударов по мирным жителям, в том числе детям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в беседе с ТАСС.
Посмотрите тактику, которую избрали с той стороны, это каждодневные атаки просто на мирных жителей, на детские площадки, на автобусы с детьмисказала она
Лантратова привела в пример атаку ВСУ на автобус детьми, которые ехали из Белоруссии на отдых в Геленджик.
По ним [по детям] целенаправленно бьютотметила омбудсмен
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, который вез ребят на отдых в Геленджик.
До этого Лантратова рассказала, что украинские боевики используют мирных жителей и детей Донбасса как живой щит, отступая со своих позиций.