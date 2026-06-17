Лантратова заявила, что налогоплательщики Запада причастны к ударам ВСУ по детям Лантратова: к ударам ВСУ по детям в РФ причастны налогоплательщики Запада

Москва17 июн Вести.Налогоплательщики стран, которые поставляют гуманитарную помощь Украине, причастны к атакам киевского режима на детей. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, комментируя трагедию в Брянской области.

Омбудсмен отметила, что запчасти для украинских БПЛА имеют иностранное происхождение.

Поэтому на самом деле мы неоднократно говорили о том, что то оружие, которым они бьют, те запчасти, части этих БПЛА, они ведь иностранного происхождения, в чем убедились международные журналисты. Кстати, представители Международного комитета Красного Креста тоже были в Старобельске и тоже видели обломки БПЛА, которые изготовили на те деньги. То есть, получается, налогоплательщики тех стран, которые поставляют гуманитарную помощь на Украину, они по факту причастны к убийствам этих детей. заявила Яна Лантратова

В среду, 17 июня, украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал автобус белорусской детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы, который вез ребят на отдых в Геленджик. В результате киевской агрессии погибла женщина, сопровождавшая команду, также госпитализированы 7 человек, из них 5 детей.