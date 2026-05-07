Москва7 мая Вести.Пятнадцать человек из украинского списка "пропавших детей" воссоединились со своими семьями. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Пятнадцать детей мы воссоединили [с семьями], часть из них была воссоединена еще до передачи списка, а часть уже у нас была в работе, потому что к нам данные по родственникам поступили, и мы их отработали. То есть 15 человек из этого списка воссоединились со своими близкими