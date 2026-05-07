Москва7 мая Вести.Список "пропавших" украинских детей был проанализирован российской стороной. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, перечень состоит из трех частей.

Мы этот список ["пропавших" детей] проанализировали. Значит, оказалось, что есть несколько групп: одна группа – это совершеннолетние уже ребята, которые уже были совершеннолетними на момент начала специальной военной операции. Ну и как бы непонятно, как они оказались в списке детей и почему мы, собственно, должны содействовать их возвращению, если они уже взрослые и могут сами определиться. Вторая группа – это дети, которых нет на территории Российской Федерации, по данным МВД. А еще одна группа – это дети, которые находятся здесь либо с родителями, либо с родственниками, и непонятно, почему их на Украину должны передавать