Зампред Совфеда: РФ прорабатывает все случаи по вывезенным с Украины детям

РФ тщательно прорабатывает каждый случай по вывезенным с Украины детям Зампред Совфеда: РФ прорабатывает все случаи по вывезенным с Украины детям

Москва16 апр Вести.Российская сторона прорабатывает каждый случай с вывезенными с Украины детьми, заявила в интервью ИС "Вести" заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко.

Она обратила внимание на заявления Киева о "миллионах" вывезенных детей. Но в результате выяснилось, что речь идет только о четырех несовершеннолетних.

Уполномоченный по правам ребенка РФ разыскивал родителей этих детей, и в случае, если найдутся законные представители, то, конечно, эта работа будет продолжена... Пока речь идет только о единичных случаях, и каждый такой случай рассматривается уполномоченным по правам ребенка рассказала Святенко

Ранее сообщалось, что вернувшиеся на Украину дети хотят уехать обратно в Россию. По их словам, в РФ для них были созданы лучшие условия для жизни и самореализации.