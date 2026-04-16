Москва16 апр Вести.Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко опровергла в интервью ИС "Вести" информацию о "миллионах вывезенных с Украины детей".

Она обратила внимание на то, что на различных международных встречах украинская делегация неоднократно выражала обеспокоенность тем, что российская сторона якобы вывезла миллионы детей Украины, которых разыскивают родители.

Отмечу, что была создана также рабочая группа, которая является нейтральной и выслушивает обе стороны: как Украины, так и российскую. И мы слышим эти претензии, но когда я обозначила тему: "Вы нам дайте конкретные фамилии вывезенных детей, и мы по каждому ребенку будем отрабатывать". Вместо миллионов фамилий прозвучало четыре фамилии. Мы действительно нашли этих детей, которые находятся в России, и у этих детей нет законных представителей сообщила Святенко

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, как исчезают дети, которых вывозят с Украины в европейские страны.