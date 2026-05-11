Миссия РФ посоветовала Евросоюзу заняться судьбой прибывших в ЕС с Украины детей Постпредство РФ указало на неправомерное изъятие детей из украинских семей в ЕС

Москва11 мая Вести.Постоянное представительство России при Евросоюзе призвало Брюссель прекратить тиражирование недостоверных сведений о якобы имеющей место "депортации" украинских детей в РФ и переключить внимание на системные нарушения прав несовершеннолетних внутри самого европейского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба постпредства.

По оценке российского диппредставительства, утверждения о каких-либо принудительных перемещениях детей не имеют под собой оснований.

Дипломаты пояснили, что с самого начала специальной военной операции Москва сосредоточила усилия на эвакуации несовершеннолетних из прифронтовых зон для защиты их жизни и здоровья.

Кроме того, в ведомстве отметили приоритетную роль России в поиске и возвращении детей в семьи, которые были разлучены в результате конфликта. Российская сторона призвала европейские структуры заняться решением собственных внутренних проблем, связанных с деятельностью ювенальных органов. В частности, в постпредстве указали на зафиксированные в государствах ЕС случаи неправомерного отчуждения украинских детей от их родителей местными социальными службами. Особую тревогу у российских дипломатов вызывает положение несовершеннолетних, которые пересекли границы Евросоюза без сопровождения взрослых.

В дипмиссии акцентировали внимание на необходимости в кратчайшие сроки установить судьбу таких детей и обеспечить их безопасность, а также призвали Брюссель к реальным действиям вместо ведения информационной кампании против Российской Федерации.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские чиновники не могут ответить на вопрос, куда пропадают дети, которые по спецпрограммам выезжали в Польшу, Румынию и другие европейские страны.