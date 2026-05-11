Москва11 мая Вести.Постоянное представительство России при Евросоюзе выступило с критикой в адрес Брюсселя, обвинив европейские власти в намеренном использовании темы эвакуации детей из зоны конфликта в политических целях. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

В публикации отмечается, что действия ЕС рассматриваются как попытка дискредитировать гуманитарные инициативы Москвы. Российские дипломаты заявили, что любые утверждения о "депортациях" или "принудительных перемещениях" украинских несовершеннолетних не имеют под собой оснований.

В представительстве пояснили, что с самого начала специальной военной операции усилия страны были сосредоточены на спасении жизней детей путем их вывоза из районов боевых действий и на содействии в воссоединении семей, которые оказались разлучены из-за кризиса. Одновременно с этим российская сторона призвала европейское руководство обратить внимание на серьезные внутренние проблемы в данной сфере. В дипмиссии отметили, что в странах Евросоюза фиксируются случаи неправомерного отчуждения украинских детей от их родителей местными социальными службами.

Кроме того, представители постпредства выразили глубокую обеспокоенность положением несовершеннолетних, которые въехали на территорию ЕС с Украины без сопровождения взрослых.

По мнению российских дипломатов, Брюсселю следует прекратить политические спекуляции и заняться выяснением реальной судьбы таких детей, а также пресечением системных нарушений прав семей внутри союза.

