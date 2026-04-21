Захарова назвала отношение Евросоюза к детям преступным

Москва21 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о преступном отношении Евросоюза к детям. В качестве примера дипломат привела бездействие европейских властей в отношении киевского режима, а также требование к Венгрии отменить закон о запрете доступа для несовершеннолетних к ЛГБТ-контенту (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

По словам Захаровой, призывы Брюсселя к Будапешту отменить закон об ЛГБТ — это преступление на фоне игнорирования ЕС убийства детей киевским режимом.

Права человека опять! Евросоюз не хочет увидеть, как годами киевский режим детей убивал? Тот самый киевский режим, над которым ЕС взял шефство. Нет, это не лицемерие, это преступление написала она в своем Telegram-канале

