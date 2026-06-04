Захарова назвала спецпредставителя ЕС неадекватной после ее слов об украинских

Захарова назвала спецпредставителя ЕС по правам человека неадекватной Захарова назвала спецпредставителя ЕС неадекватной после ее слов об украинских

Москва4 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватной спецпредставителя Евросоюза по правам человека Кайсу Оллонгрен после ее заявлений о якобы плохом обращении России с украинскими детьми.

На полях ПМЭФ она подчеркнула, что подобные высказывания в первую очередь характеризуют людей, которые их произносят.

Чтобы понять, насколько она, мягко говоря, необъективна, а на самом деле - неадекватна, надо было бы посмотреть: а судьбой российских детей, страдавших от киевского режима, она интересовалась? сказала Захарова

По ее словам, сама Оллонгрен прекрасно понимает, что ее назначили на пост не для дела, а для совершения провокационных выпадов в адрес России.

Ранее Захарова во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума не смогла сдержать слез, когда рассказывала о жертвах удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа. Дипломат демонстрировала фотографии погибших детей и говорила о каждом из них.