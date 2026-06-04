Москва4 июнВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неадекватной спецпредставителя Евросоюза по правам человека Кайсу Оллонгрен после ее заявлений о якобы плохом обращении России с украинскими детьми.
На полях ПМЭФ она подчеркнула, что подобные высказывания в первую очередь характеризуют людей, которые их произносят.
Чтобы понять, насколько она, мягко говоря, необъективна, а на самом деле - неадекватна, надо было бы посмотреть: а судьбой российских детей, страдавших от киевского режима, она интересовалась?сказала Захарова
По ее словам, сама Оллонгрен прекрасно понимает, что ее назначили на пост не для дела, а для совершения провокационных выпадов в адрес России.
Ранее Захарова во время брифинга на полях Петербургского международного экономического форума не смогла сдержать слез, когда рассказывала о жертвах удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа. Дипломат демонстрировала фотографии погибших детей и говорила о каждом из них.