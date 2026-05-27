Захарова раскритиковала постпреда Латвии после слов об атаке ВСУ в Старобельске

Москва27 мая Вести.Официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова резко раскритиковала постпреда Латвии при ООН Саниту Павлюту-Десландес, комментируя ее высказывания после украинской террористической атаки в Старобельске.

Ранее постпред Латвии назвала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа "провокацией и фейком Кремля". По словам Захаровой, латвийский дипломат "преисполнена нацистской ненавистью".

И она с такой именно нацистской ненавистью зачитывает вот всю эту ерунду страшную и настаивает на том, что ничего не было и хватит притворяться сказала Захарова в эфире радио Sputnik

Она также подчеркнула, что позиция латвийской стороны свидетельствует о попытках игнорировать трагедию и оправдывать действия киевского режима. Подобная риторика, заключила Захарова, вызывает серьезное возмущение в Москве.